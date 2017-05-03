"Аякс" разгромил "Лион" в первом матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Футболисты голландского "Аякса" добились крупной победы над французским "Лионом" в первом матче полуфинальной стадии Лиги Европы УЕФА-2016/17.

Встреча прошла в Амстердаме и завершилась со счетом 4:1 в пользу "Аякса". В его составе отличились Бертран Траоре (25-я, 71-я минуты), Каспер Дольберг (34) и Амин Юнес (49). В составе "Лиона" единственный гол провел Матье Вальбуэна (66).

Ответный матч пройдет 11 мая на поле "Лиона". Победитель по сумме двух встреч сыграет с победителем пары "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Сельта" (Испания).