МИД Белоруссии потребовал от Франции разъяснений после обыска хоккеистов

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - МИД Белоруссии запросил разъяснений у Франции по поводу состоявшегося в Париже обыска членов белорусской хоккейной сборной.

"Посольство во Франции поддерживает контакт со сборной по хоккею. В связи с имевшим место обыском у французской стороны запрошены объяснения", - говорится в официальном твиттере МИД Белоруссии.

Сборная Белоруссии в среду прибыла на поезде из Бордо в Париж, где проведет групповые матчи чемпионата мира по хоккею. По прибытии в столицу Франции полиция обыскала багаж главного тренера белорусской команды Дэйва Льюиса, его помощников Крэйга Вудкрофта и Олега Антоненко, нападающих Егора Шаранговича и Андрея Костицына. По словам очевидцев, досмотр был весьма тщательным. Ничего незаконного в багаже белорусов найдено не было, после окончания досмотра все были отпущены.

В этои году чемпионат мира по хоккею пройдет в Германии (Кельн) и Франции (Париж) 5-21 мая.