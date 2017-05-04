Главные новости
ЭкономикаТурция сняла ограничения на ввоз российской пшеницыВ миреСупруг Елизаветы II с осени прекратит выполнение королевских обязанностейВ РоссииТри четверти россиян признались в гордости своим гражданством
Спорт

Международная федерация баскетбола разрешила носить хиджабы на площадке

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Международная федерация баскетбола (ФИБА) изменила правила, касающиеся внешнего вида спортсменок и разрешила появляться на соревнованиях в хиджабах.

Как сообщает "Би-би-си", новые правила уже одобрены и вступят в силу 1 октября.

Ранее хиджабы были запрещены из соображений безопасности.

"Новое правило принято, так как традиционных дресс-код в некоторых странах требует покрывать голову, что не соответствовало прежним правилам", - говорится в заявлении ФИБА.

Один из самых громких скандалов на эту тему разразился в 2014 году, когда женская сборная Катара снялась с Азиатских игр, после того как им запретили играть в хиджабах.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила женщинам из религиозных соображений играть с покрытой головой.

Теги: баскетбол, ФИБА
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Спорт
Россия сохранила 61-е место в рейтинге ФИФАРоссия сохранила 61-е место в рейтинге ФИФА
Лидерство в рейтинге продолжает удерживать национальная команда БразилииПодробнее
"Ювентус" выиграл у "Монако" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов"Ювентус" выиграл у "Монако" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
Ответный матч пройдет в Турине 9 маяПодробнее
Франческо Тотти завершит карьеру футболиста по окончании сезонаФранческо Тотти завершит карьеру футболиста по окончании сезона
Всю взрослую карьеру он проводит только в "Роме", здесь же он будет работать директоромПодробнее
Трое российских легкоатлетов признались в допингеТрое российских легкоатлетов признались в допинге
Бегунья Юлия Чермошанская и толкатели ядра Анна Омарова и Сослан Цирихов получили по два года дисквалификацииПодробнее
Назван расширенный состав сборной России на ЧМ по хоккеюНазван расширенный состав сборной России на ЧМ по хоккею
В список, обнародованный пресс-службой ФХР, вошли 28 хоккеистовПодробнее
"Реал" разгромил "Атлетико" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА"Реал" разгромил "Атлетико" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА
Все голы в этом матче провел Криштиану РоналдуПодробнее
"Локомотив" выиграл Кубок России по футболу"Локомотив" выиграл Кубок России по футболу
Выиграв в финале у "Урала", московский клуб стал семикратным обладателем трофеяПодробнее
Финал Кубка России по футболу. ОнлайнФинал Кубка России по футболу. Онлайн
Екатеринбургский "Урал" и московский "Локомотив" в Сочи проводят решающий матч розыгрыша Кубка России-2016/17Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 мая6 фото
03 мая
Фотохроника 3 мая
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке12 фото
02 мая
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке
Лучшие фото недели10 фото
28 апреля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаТурция сняла ограничения на ввоз российской пшеницыВ миреСупруг Елизаветы II с осени прекратит выполнение королевских обязанностейВ РоссииТри четверти россиян признались в гордости своим гражданствомВ миреВ Киеве начался судебный процесс по делу о госизмене Януковича
Песков не стал комментировать слова главы ФБР о российской угрозе
Супруг Елизаветы II с осени прекратит выполнение королевских обязанностей
Россия сохранила 61-е место в рейтинге ФИФА
Скончался бывший министр обороны ГДР Кесслер
Власти Чикаго разрешили на день закрыть имя Трампа на его отеле надувными свиньями
Минфин РФ сократит покупку валюты до минимума из-за недополученных доходов
Собянин оценил первые три года программы реновации в 300 млрд рублей
Задержаны подозреваемые в убийстве белого медведя на острове в Карском море
"Новая газета" не получала отказа журналисту Нурматову в политическом убежище в РФ
Международная федерация баскетбола разрешила носить хиджабы на площадке
Турция сняла ограничения на ввоз российской пшеницы
МИД Белоруссии потребовал от Франции разъяснений после обыска хоккеистов
Суд по делу о госизмене Януковича объявил перерыв до 18 мая
В Минобороны опровергли слухи об оставшейся на "Лимане" секретной аппаратуре
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи