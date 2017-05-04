Международная федерация баскетбола разрешила носить хиджабы на площадке

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Международная федерация баскетбола (ФИБА) изменила правила, касающиеся внешнего вида спортсменок и разрешила появляться на соревнованиях в хиджабах.

Как сообщает "Би-би-си", новые правила уже одобрены и вступят в силу 1 октября.

Ранее хиджабы были запрещены из соображений безопасности.

"Новое правило принято, так как традиционных дресс-код в некоторых странах требует покрывать голову, что не соответствовало прежним правилам", - говорится в заявлении ФИБА.

Один из самых громких скандалов на эту тему разразился в 2014 году, когда женская сборная Катара снялась с Азиатских игр, после того как им запретили играть в хиджабах.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила женщинам из религиозных соображений играть с покрытой головой.