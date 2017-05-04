Россия сохранила 61-е место в рейтинге ФИФА

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу сохранила 61-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг. В ее активе 561 рейтинговый балл.

В первой десятке изменений не произошло. Возглавляет рейтинг сборная Бразилии, а за ней располагаются команды Аргентины, Германии, Чили, Колумбии, Франции, Бельгии, Португалии, Швейцарии, Испании.

Наибольшего прогресса достигла национальная команда Мадагаскара. Она поднялась на девять строчек и теперь занимает 111-е место. Наиболее стремительное падение зафиксировано у сборной Малави. Она опустилась на 14 мест и теперь располагается на 114-й позиции.

Сборная России освобождена от участия в отборочной кампании чемпионата мира 2018 года, вместо этого проводит серию товарищеских матчей.