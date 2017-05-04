Спорт

Букмекеры оценили шансы сборной России на выигрыш ЧМ по хоккею

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею вошла в первую тройку фаворитов стартующего в пятницу чемпионата мира, свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

Коэффициент на триумф российской команды равен 5,00. Выше сборной России в списке претендентов располагаются Канада (3,00) и Швеция (4,00).

Чемпионат мира-2017 пройдет в Кельне и Париже.

Сборная России сыграет в группе А, где ее соперниками станут США, Швеция, Словакия, Германия, Латвия, Дания и Италия. Все матчи россияне проведут в Кёльне на "Ланксесс-Арене", которая вмещает 18,5 тыс. мест.

В группе B сыграют: Канада, Финляндия, Чехия, Швейцария. Белоруссия, Норвегия, Франция и Словения. Матчи этой группы состоятся в Париже на "АккорХотелс Арене", вместимость которой составляет 17 тыс. зрителей.

В плей-офф выходят команды, занявшие первые четыре места в своей группе, команда, которая займёт восьмое место, вылетит в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.

Финал состоится 21 мая в Кёльне.

В прошлом году ЧМ прошел в России (в Москве и Санкт-Петербурге). Тогда титул чемпиона мира защитила сборная Канады, обыгравшая в финальном матче сборную Финляндии (2:0). Бронзовым призёром стала сборная России, которая в матче за третье место разгромила США (7:2).

Теги: хоккей, ЧМ по хоккею
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