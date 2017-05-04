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Шубенков выступит на четырех этапах "Бриллиантовой лиги"

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Чемпион мира в беге с барьерами 2015 года Сергей Шубенков выступит на четырех этапах ежегодной серии коммерческих легкоатлетических соревнований "Бриллиантовая лига", сообщает пресс-служба спортивного общества ЦСКА.

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Шубенков выступит на 2,3,4 и 7 этапах "Бриллиантовой лиги", которые пройдут в Шанхае (13 мая), Юджине (27 мая), Риме (8 июня) и Париже (1 июля) соответственно.

Кроме этого, россиянин выступит на четвертом этапе Гран-при ИААФ "Золотая шиповка", который пройдет 27-28 июня в Остраве.

В "Бриллиантовой лиге" также выступит российская прыгунья в высоту чемпионка мира-2015 Мария Кучина. В июле она выступит на третьем этапах "Бриллиантовой лиги" в Юджине, четвертом в Риме и на шестом этапе в Стокгольме (18 июня). В начале июня она выступит на 12-м Фестивале прыжков в высоту в Ополе, 11 июня - на IV этапе Гран-при ИААФ в Хенгело.

В июле Кучина примет участие в Международных соревнованиях "Мемориал братьев Знаменских", которые пройдут 1-2 июня в Жуковском (Московская область), а 14-15 июля - в Кубке России (п. Ерино, Москва).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) разрешила 11-ти российским легкоатлетам выступать на международных стартах текущего сезона под нейтральным флагом.

У всех российских легкоатлетов, допущенных до международных стартов, будет возможность выступать на чемпионате мира 2017 года, который пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне. Для попадания на ЧМ-2017 спортсменам не нужно проходить отбор на чемпионате России (28-30 июля, Жуковский, Московская область), поскольку из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) этот турнир не имеет квалификационной силы. Для участия в ЧМ-2017 допущенным спортсменам необходимо выполнить норматив отбора на одном из международных турниров.

Теги: легкая атлетика, Сергей Шубенков, Бриллиантовая лига, Мария Кучина
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