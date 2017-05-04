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В Калининграде заявили о готовности продать 100% акций ФК "Балтика" за 1 рубль

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Правительство Калининградской области готово продать потенциальному спонсору 100% акций футбольного клуба "Балтика" за символическую цену, сообщил журналистам врио вице-премьера региона Александр Шендерюк-Жидков, являющийся председателем Совета директоров "Балтики".

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"Спонсора мы ищем. Если завтра найдется тот, кто сможет обеспечивать финансирование клуба за свой счёт, а также гарантировать достойное выступление команды, то правительство области в полном составе готово выйти из состава Совета директоров и продать все акции "Балтики" хоть за 1 рубль", - заявил Шендерюк-Жидков.

По его словам, бюджет команды составляет около 200 млн рублей в год. В 2017 году клубу выделят из бюджета области 50 млн, остальные добавят спонсоры и благотворители.

"Есть договоренность, что в этом году финансовую поддержку "Балтике" окажет "Газпромбанк". Кредитная организация выделила 100 млн рублей в рамках благотворительного проекта", - добавил врио вице-премьера.

Правительство Калининградской области является собственником 100% акций клуба "Балтика" с 2016 года, после того как 50% акций ему передала администрация Калининграда.

В сезоне 2016/17 годов "Балтика" занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата ФНЛ. Клуб может вылететь во второй дивизион.

"Балтика" имеет опыт выступлений в главном дивизионе российского футбола. По итогам сезона-1995 команда завоевала путевку в высшую лигу (ныне – премьер-лига), где провела три сезона. В дебютном из них заняла седьмое место, что является наивысшим достижением в истории клуба.

Теги: футбол, ФК Балтика, Калининград
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