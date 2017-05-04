Названы не попавшие в окончательную заявку сборной РФ на ЧМ хоккеисты

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Нападающие Андрей Светлаков и Кирилл Капризов, а также защитник Алексей Береглазов не вошли в окончательную заявку сборной России на чемпионат мира по хоккею 2017 года, заявил тренер сборной России Игорь Никитин.

"Есть определённый регламент, через который мы не можем переступить. Светлаков, Береглазов и Капризов весь сезон к этому шли, готовились. Не думаю, что эти пара дней на них как-то повлияет. Они не попадут в начальную заявку. Ребята занимаются на земле с тренером по физподготовке. Им даже не выдали аккредитации на арену, так как по регламенту положено 25 хоккеистам", - приводит слова Никитина "Чемпионат".

Ранее был обнародован расширенный состав сборной России. Помимо Светлакова, Капризова и Березлазова, в нем присутствовали следующие игроки:

Вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.

3ащитники: Виктор Антипин, Антон Белов, Андрей Миронов, Иван Проворов, Владислав Гавриков, Богдан Киселевич, Михаил Науменков, Артем Зуб.

Нападающие: Артемий Панарин, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Никита Гусев, Владислав Наместников, Никита Кучеров, Сергей Мозякин, Владимир Ткачев, Сергей Плотников, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Роман Любимов, Александр Барабанов.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

Сборная России сыграет в группе А, где ее соперниками станут США, Швеция, Словакия, Германия, Латвия, Дания и Италия. Все матчи россияне проведут в Кёльне на "Ланксесс-Арене", которая вмещает 18,5 тыс. мест. Первый мат россияне проведут со Швецией в пятницу.