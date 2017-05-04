Рекордсмена РФПЛ Медведева признали игроком месяца в "Ростове"

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Вратарь футбольного клуба "Ростов" Никита Медведев получил признание как лучший игрок команды в апреле.

"По итогам голосований, которые проходили на официальном сайте "Ростова", лучшим игроком нашей команды в апреле стал вратарь Никита Медведев", - говорится в сообщении пресс-службы "Ростова".

Медведев защищал ворота "Ростова" в апреле в шести матчах и не пропустил ни одного гола. С учетом ранее прошедших матчей ему удалось установить рекорд по продолжительности "сухой "серии. После встречи с "Амкаром", выигранной "Ростовым", она теперь составляет 952 минуты и может быть продлена в следующих матчах.

Предыдущим рекордсменом был Руслан Нигматуллин, чья серия составила 939 минут.

В весенней части чемпионата России-2016/17 "Ростов" не пропустил ни одного гола, но и забивает далеко не в каждой игре. Так, пять матчей с участием команды завершились со счетом 0:0. Однако команде удалось одержать две крупные победы – над "Томью" (6:0) и "Спартаком" (3:0).