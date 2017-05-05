Шарапова сыграет с Павлюченковой в первом круге турнира в Мадриде

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Соперницей российской теннисистки Марии Шараповой в первом круге Mutua Madrid Open станет ее соотечественница Анастасия Павлюченкова, сообщает пресс-служба турнира в Мадриде.

Ранее сообщалось, что организаторы Mutua Madrid Open предоставили Шараповой специальное приглашение (Wild Card) на участие в соревновании. Турнир стартует в пятницу квалификационными матчами, от которых Шарапова освобождена.

По данным сайта Женской теннисной ассоциации (WTA), с Павлюченковой она встречалась четыре раза - выиграла три матча, уступила в одном. Последняя их встреча датирована 2014 годом, когда в третьем круге турнира в Цинциннати (США) Шарапова победила Павлюченкову со счетом 6:4, 7:6 (7:2).

Шарапова была дисквалифицирована летом прошлого года в связи с тем, что в ее организме были обнаружены следы запрещенного вещества мельдоний. Изначально срок дисквалификации составлял два года, однако вскоре Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) официально сообщил о решении снизить его – "на девять месяцев от первоначальных двух лет, назначенных с 26 января 2016 года".

Отлучение Шараповой от спорта сказалось на ее позиции в рейтинге WTA. Она опустилась на 90-е места, а затем и вовсе была исключена из рейтинга.

В апреле Шарапова вернулась на корт и уже сыграла на турнире в Штутгарте, дойдя до полуфинала.