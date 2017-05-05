Юлия Ефимова выступит на ЧМ-2017 по плаванию

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация плавания назвала состав национальной команды на чемпионат мира в Будапеште.

В состав команды, как сообщает пресс-служба организации, вошли 28 спортсменов, прошедших отбор на чемпионате России по плаванию в Москве. Среди них – четырехкратная чемпионка мира, трехкратный олимпийский призер Юлия Ефимова.

В команду вошли 18 мужчин и 10 женщин. Полностью состав выглядит так:

мужчины - Михаил Довгалюк, Илья Дружинин, Всеволод Занько, Данила Изотов, Клемент Колесников, Никита Королёв, Олег Костин, Александр Красных, Никита Лобинцев, Владимир Морозов, Даниил Пахомов, Александр, Кирилл Пригода, Евгений Рылов, Евгений Седов, Григорий Тарасевич, Илья Хоменко, Антон Чупков.

женщины - Виктория Андреева, Анастасия Гуженкова, Юлия Ефимова, Наталья Иванеева, Розалия Насретдинова, Арина Опенышева, Вероника Попова, Дарья Устинова, Анастасия Фесикова, Светлана Чимрова.

Чемпионат мира проводится по шести водным видам спорта - плавание, плавание на открытой воде, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло и хайдайвинг. Соревнования по плаванию пройдут 23-30 июля в Будапеште в 50-метровом бассейне "Арена Дуная", где спортсмены разыграют 42 комплекта наград.