Букмекеры не выявили фаворита матча ЧМ по хоккею Швеция – Россия

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Шансы сборных Швеции и России по хоккею на победу в стартовом матче чемпионата мира равны, свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

Коэффициент на успех обеих команд в основное время равен – 2,40, на ничью – 4,60.

Матч пройдет в пятницу и стартует в 17:15 мск.

Чемпионат мира-2017 начинается в этот день, он пройдет в Кельне и Париже.

Сборная России сыграет в группе А, где, помимо Швеции, ее соперниками станут США, Словакия, Германия, Латвия, Дания и Италия. Все матчи россияне проведут в Кёльне на "Ланксесс-Арене", которая вмещает 18,5 тыс. мест.

В группе B сыграют: Канада, Финляндия, Чехия, Швейцария. Белоруссия, Норвегия, Франция и Словения. Матчи этой группы состоятся в Париже на "АккорХотелс Арене", вместимость которой составляет 17 тыс. зрителей.

В плей-офф выходят команды, занявшие первые четыре места в своей группе; команда, которая займёт восьмое место, вылетит в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.

Финал пройдет 21 мая в Кёльне.

В прошлом году ЧМ прошел в России (в Москве и Санкт-Петербурге). Тогда титул чемпиона мира защитила сборная Канады, обыгравшая в финальном матче сборную Финляндии (2:0). Бронзовым призёром стала сборная России, которая в матче за третье место разгромила США (7:2).