Футболист ЦСКА Дзагоев не сыграет с "Амкаром" в матче премьер-лиги

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник московского ФК ЦСКА Алан Дзагоев не примет участия в матче 27-го тура чемпионата России по футболу против пермского "Амкара", сообщила пресс-служба армейского клуба.

"Алан Дзагоев в Пермь не полетит", - говорится в сообщении.

Алан Дзагоев в Пермь не полетит. Полный список игроков, отправившихся на выезд, появится после 15:00 на https://t.co/VEUwPyNhDn #АмкарЦСКА — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) May 5, 2017

Дзагоев получил повреждение в матче 25-го тура против московского "Локомотива" (4:0 в пользу ЦСКА), в результате чего был заменен еще в первом тайме. Он попал в стартовый состав матча 26-го тура против столичного "Спартака" (1:2), но так и не вышел на поле.

Матч "Амкар" - ЦСКА пройдет в субботу и стартует в 14:00 мск.

В настоящее время ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, команда набрала 50 очков и отстает от лидирующего "Спартака" на 10 баллов. Между ними располагается петербургский "Зенит" (52). Что касается "Амкара", то пермяки занимают девятое место (34).