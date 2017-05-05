Швеция - Россия. Онлайн

Пока команды готовятся к матчу, передаем сообщение нашего корреспондента в Москве.

"Торжественная церемония, - пишет он, - открытия Дома болельщиков сборной России по хоккею состоялась в пятницу в Москве. В церемонии принял участие экс-защитник сборной России, серебряный призер чемпионата мира 2002 года Александр Гуськов. Дом станет официальной площадкой для болельщиков национальной команды, которые смогут бесплатно его посетить и коллективно посмотреть матчи первенства мира".