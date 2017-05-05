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Спорт ЧМ-2017 по хоккею

Швеция - Россия. Онлайн

Есть обновление от 16:36

Хоккеисты сборной России проводят стартовый матч чемпионата мира против соперников из национальной команды Швеции

Швеция - Россия. Онлайн
Фото: ТАСС, Артем Коротаев

Хоккеисты сборной России проводят стартовый матч чемпионата мира против соперников из национальной команды Швеции

20'

Первый период завершен. Перерыв! Встретимся после его окончания!

19'

Кучеров бросил с правого круга - вратарь отразил шайбу. И тут как раз Швеция оказалась в полном составе...

18'

Мозякин на синей линии получил шайбу, дождался когда перед ним проедет едва не помешавший партнер по команде и мощно бросил. Увы, при этом еще и неточно: шайба вылетела за борт

17'
Удаление

Шанс для сборной России. На две минуты удален швед Линус Умарк - за задержку клюшки соперника

17'

Англоязычная версия констатации гола

16'

Шведская команда натиска не снижает и после очередного вбрасывания в российской зоне едва не упрочила преимущество в счете. Бросок с правого круга для вбрасывания не прошел

16'

Элиас Линдхольм находился напротив ворот, между кругами для вбрасывания, получил он шайбу от правого борта и, бросив в российский створ, добился успеха. 

15'
Гол!!!

Гол. 1:0 в пользу сборной Швеции

15'

Никита Кучеров мощно выстрелил из пределов зоны сборной Швеции - мимо.

14'

Василевич был близок к взятию ворот. Ему нужно было добить шайбу, отскочившего от голкипера, в эти самые ворота. Но не удалось, увы.

12'

А что же у нас? Похоже, увеличились скорости в игре.

11'

До пропущенного от финнов гола со сборной Белоруссии приключилась еще одна скверная история. Подробности тут (кстати, вторую шайбу уже пропустили, 2:0 ведет Финляндия):

10'

Мне послышалось или действительно с трибун раздается "Молодцы! Молодцы!"? Хотя, может, скандировали "Мозякин! Мозякин!"? В общем, не разобрался я.

10'

Плотников бросает по воротам - мимо!

9'

Дубль Сергея Мозякина! Но не по голам, а по попаданиям во вратаря в ходе одного игрового действия на пятаке.

9'

Владислав Наместников выиграл вбрасывание в зоне российской команды. Мелочь, а приятно!

8'

Параллельно с нашей игрой проходит матч с участием представителей другой группы: Финляндия - Белоруссия. Здест счет уже 1:0 в пользу финнов. А перед матчем в хорошем настроении были все.

7'

Дадонов бросает, он попадает, но в штангу

5'

Виктор Фаст - это вратарь сборной Швеции - спас свои ворота после российского, потенциально опасного, броска

4'

Бросок Телегина из пределов зоны сборной Швеции! Мимо!

4'

Плотников из-за ворот шведской сборной попытался выложить шайбу на пятак на Телегина, но адресату не удалось зацепиться за шайбу

3'

Продолжительное время шайба находится в нашей зоне. О, дождались! перевели игру в центр площадки наши игроки!

2'

Бросок по ворота Василевского! Российский вратарь ловит шайбу, а игроки обеих команд отметили это дело легкой потасовкой.

1'

Вынесли россияне шайбу из своей зоне, перебрались в зону соперника, но ненадолго.

1'

И уже вбрасывание в зоне российской сборной. Причем это происходит под крики "Россия! Россия!" - со стороны болельщиков

1'

Матч (да чего там мелочиться - чемпионат!) начался!

Считанные мгновения остаются до начала матча! Надеемся, он будет для сборной России успешным!

Букмекеры отправлялись на поиски фаворита предстоящего матча, но потерпели неудачу:

Пока команды готовятся к матчу, передаем сообщение нашего корреспондента в Москве.

"Торжественная церемония, - пишет он, -  открытия Дома болельщиков сборной России по хоккею состоялась в пятницу в Москве. В церемонии принял участие экс-защитник сборной России,  серебряный призер чемпионата мира 2002 года Александр Гуськов. Дом станет официальной площадкой для болельщиков национальной команды,  которые смогут бесплатно его посетить и коллективно посмотреть матчи первенства мира".

Талисманы чемпионата мира-2017 (преимущественно справа и слева):
 

В прошлом году ЧМ прошел в России (в Москве и Санкт-Петербурге). Тогда титул чемпиона мира защитила сборная Канады, обыгравшая в финальном матче сборную Финляндии (2:0). Бронзовым призёром стала сборная России, которая в матче за третье место разгромила США (7:2)

Вместе с самой трансляцией предлагаем вам и состав сборной России. Вот он:
 

В плей-офф выходят команды, занявшие первые четыре места в своей группе; команда, которая займёт восьмое место, вылетит в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.

Сборная России сыграет в группе А, где, помимо Швеции, ее соперниками станут США, Словакия, Германия, Латвия, Дания и Италия. Все матчи россияне проведут в Кёльне на "Ланксесс-Арене", которая вмещает 18,5 тыс. мест.

В группе B сыграют: Канада, Финляндия, Чехия, Швейцария. Белоруссия, Норвегия, Франция и Словения. Матчи этой группы состоятся в Париже на "АккорХотелс Арене", вместимость которой составляет 17 тыс. зрителей.

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже. В турнире  принимают участие 16 команд. Они разделены на две группы - по 8 в каждой. Участники группы А играют в Кельне, а участникам группы В доведется играть в Париже.

Начало матча - 17:15 по московскому времени!

Добрый вечер! Агентство "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча сборных России и Швеции по хоккею. Матчем, который мы собрались транслировать, начинается чемпионат мира 2017 года!

Теги: хоккей, ЧМ по хоккею
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