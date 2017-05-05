Швеция - Россия. Онлайн

Хоккеисты сборной России проводят стартовый матч чемпионата мира против соперников из национальной команды Швеции
Первый период завершен. Перерыв! Встретимся после его окончания!
Кучеров бросил с правого круга - вратарь отразил шайбу. И тут как раз Швеция оказалась в полном составе...
Мозякин на синей линии получил шайбу, дождался когда перед ним проедет едва не помешавший партнер по команде и мощно бросил. Увы, при этом еще и неточно: шайба вылетела за борт
Шанс для сборной России. На две минуты удален швед Линус Умарк - за задержку клюшки соперника
Англоязычная версия констатации гола
Sweden 🇸🇪 scores the very first goal here in Cologne. Elias Lindholm with a point shot, it's 1-0. #SWEvsRUS #IIHFWorlds— IIHF (@IIHFHockey) May 5, 2017
Шведская команда натиска не снижает и после очередного вбрасывания в российской зоне едва не упрочила преимущество в счете. Бросок с правого круга для вбрасывания не прошел
Элиас Линдхольм находился напротив ворот, между кругами для вбрасывания, получил он шайбу от правого борта и, бросив в российский створ, добился успеха.
Гол. 1:0 в пользу сборной Швеции
Никита Кучеров мощно выстрелил из пределов зоны сборной Швеции - мимо.
Василевич был близок к взятию ворот. Ему нужно было добить шайбу, отскочившего от голкипера, в эти самые ворота. Но не удалось, увы.
А что же у нас? Похоже, увеличились скорости в игре.
До пропущенного от финнов гола со сборной Белоруссии приключилась еще одна скверная история. Подробности тут (кстати, вторую шайбу уже пропустили, 2:0 ведет Финляндия):
МИД Белоруссии потребовал от Франции разъяснений после обыска хоккеистов https://t.co/2TB8eze84U— Интерфакс (@interfax_news) May 4, 2017
Мне послышалось или действительно с трибун раздается "Молодцы! Молодцы!"? Хотя, может, скандировали "Мозякин! Мозякин!"? В общем, не разобрался я.
Плотников бросает по воротам - мимо!
Дубль Сергея Мозякина! Но не по голам, а по попаданиям во вратаря в ходе одного игрового действия на пятаке.
Владислав Наместников выиграл вбрасывание в зоне российской команды. Мелочь, а приятно!
Параллельно с нашей игрой проходит матч с участием представителей другой группы: Финляндия - Белоруссия. Здест счет уже 1:0 в пользу финнов. А перед матчем в хорошем настроении были все.
#FINvsBLR about to get underway! Are you ready???? Tweet us your pics showing your support for your home team using #IIHFWorlds pic.twitter.com/qsc2VTW1Db— IIHF (@IIHFHockey) May 5, 2017
Дадонов бросает, он попадает, но в штангу
Виктор Фаст - это вратарь сборной Швеции - спас свои ворота после российского, потенциально опасного, броска
Бросок Телегина из пределов зоны сборной Швеции! Мимо!
Плотников из-за ворот шведской сборной попытался выложить шайбу на пятак на Телегина, но адресату не удалось зацепиться за шайбу
Продолжительное время шайба находится в нашей зоне. О, дождались! перевели игру в центр площадки наши игроки!
Бросок по ворота Василевского! Российский вратарь ловит шайбу, а игроки обеих команд отметили это дело легкой потасовкой.
Вынесли россияне шайбу из своей зоне, перебрались в зону соперника, но ненадолго.
И уже вбрасывание в зоне российской сборной. Причем это происходит под крики "Россия! Россия!" - со стороны болельщиков
Матч (да чего там мелочиться - чемпионат!) начался!
Считанные мгновения остаются до начала матча! Надеемся, он будет для сборной России успешным!
Букмекеры отправлялись на поиски фаворита предстоящего матча, но потерпели неудачу:
Букмекеры не выявили фаворита матча ЧМ по хоккею Швеция – Россия https://t.co/tqT2vLysMi— Интерфакс (@interfax_news) 5 мая 2017 г.
Пока команды готовятся к матчу, передаем сообщение нашего корреспондента в Москве.
"Торжественная церемония, - пишет он, - открытия Дома болельщиков сборной России по хоккею состоялась в пятницу в Москве. В церемонии принял участие экс-защитник сборной России, серебряный призер чемпионата мира 2002 года Александр Гуськов. Дом станет официальной площадкой для болельщиков национальной команды, которые смогут бесплатно его посетить и коллективно посмотреть матчи первенства мира".
Талисманы чемпионата мира-2017 (преимущественно справа и слева):
You can win Asterix and Obelix toy mascots just by taking a selfie!— IIHF (@IIHFHockey) May 5, 2017
📸 Post with #selfix and #IIHFWorlds to be entered. Have fun 😀 pic.twitter.com/AWu3d1bG3D
В прошлом году ЧМ прошел в России (в Москве и Санкт-Петербурге). Тогда титул чемпиона мира защитила сборная Канады, обыгравшая в финальном матче сборную Финляндии (2:0). Бронзовым призёром стала сборная России, которая в матче за третье место разгромила США (7:2)
Вместе с самой трансляцией предлагаем вам и состав сборной России. Вот он:
Состав на первый матч ЧМ-2017! В 17:15 сыграем со шведами, напоминаем.— Хоккей России (@russiahockey) May 5, 2017
Не знаете, где смотреть матч? 🤔Есть вариантhttps://t.co/o7aOuNKp5l pic.twitter.com/VlONiKwHAV
В плей-офф выходят команды, занявшие первые четыре места в своей группе; команда, которая займёт восьмое место, вылетит в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.
Сборная России сыграет в группе А, где, помимо Швеции, ее соперниками станут США, Словакия, Германия, Латвия, Дания и Италия. Все матчи россияне проведут в Кёльне на "Ланксесс-Арене", которая вмещает 18,5 тыс. мест.
В группе B сыграют: Канада, Финляндия, Чехия, Швейцария. Белоруссия, Норвегия, Франция и Словения. Матчи этой группы состоятся в Париже на "АккорХотелс Арене", вместимость которой составляет 17 тыс. зрителей.
Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже. В турнире принимают участие 16 команд. Они разделены на две группы - по 8 в каждой. Участники группы А играют в Кельне, а участникам группы В доведется играть в Париже.
Начало матча - 17:15 по московскому времени!
Добрый вечер! Агентство "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча сборных России и Швеции по хоккею. Матчем, который мы собрались транслировать, начинается чемпионат мира 2017 года!