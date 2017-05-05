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Спорт ЧМ-2017 по хоккею

Сборная России выиграла у Швеции стартовый матч ЧМ по хоккею

Победитель противостояния определился в серии буллитов

Сборная России выиграла у Швеции стартовый матч ЧМ по хоккею
Во время стартового матча ЧМ по хоккею
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России добились победы над национальной командой Швеции в стартовой встрече чемпионата мира-2017.

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Матч, прошедший в Кельне, завершился со счетом 2:1 (0:1, 0:0,1:0, 0:0, 1:0) в пользу сборной России.

На 15-й минуте Элиас Линдхольм вывел сборную Швеции вперед. Россиянам удалось отыграться лишь в третьем периоде. Точный бросок с близкого расстояния нанес Сергей Андронов.

Основное время матча завершилось вничью. В овертайме, который впервые в истории чемпионатов мира прошел в формате 3х3, победителя выявить не удалось: при этом россияне провели несколько контратак, включая выход один на один.

В серии буллитов успех сопутствовал сборной России. Победным оказался бросок Артемия Панарина.

В другом матче игрового дня сборная Финляндии взяла верх над Белоруссией. – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1). Финны вели с разницей в две шайбы, но позволили сопернику отыграться. И все же сборной Финляндии удалось вырвать победу.

Чемпионат мира-2017 стартовал в пятницу, он проходит в Кельне и Париже.

Сборная России играет в группе А, где, помимо Швеции, ее соперниками станут США, Словакия, Германия, Латвия, Дания и Италия. Все матчи россияне проведут в Кёльне на "Ланксесс-Арене", которая вмещает 18,5 тыс. мест.

В группе B играют: Канада, Финляндия, Чехия, Швейцария. Белоруссия, Норвегия, Франция и Словения. Матчи этой группы состоятся в Париже на "АккорХотелс Арене", вместимость которой составляет 17 тыс. зрителей.

В плей-офф выходят команды, занявшие первые четыре места в своей группе; команда, которая займёт восьмое место, вылетит в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.

Финал пройдет 21 мая в Кёльне.

Следующий матч сборная России проведет 7 мая с Италией (начало – 13:15 мск).

Теги: хоккей, ЧМ по хоккею
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