ЦСКА победил "Амкар" в премьер-лиге

Армейский клуб поднялся на второе место, опередив "Зенит", но у того имеется игра в запасе

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА добились победы над пермским "Амкаром" в матче 27-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Матч прошел в Перми и завершился со счетом 2:0 в пользу армейского клуба. На 60-й минуте гол в ворота "Амкара" провел Федор Чалов. Через пять минут счет был удвоен: точный удар нанес Бибрас Натхо.

Победа позволила ЦСКА подняться в турнирной таблице с третьего места на второе, у команды теперь 53 очка. На одно очко отстает опустившийся на третье место петербургский "Зенит", но у него имеется игра в запасе. В воскресенье "Зенит" сыграет дома с грозненским "Тереком".

Что касается "Амкара", то пермская команда с 34 очками занимает девятое место.

Возглавляет турнирную таблицу московский "Спартак" – 60 очков. Если он в субботу победит "Томь", а позднее "Зенит" потеряет очки в игре с "Тереком", то досрочно оформит звание чемпиона страны.

Матчем "Амкар" – ЦСКА открылась программа 27-го тура чемпионата России.