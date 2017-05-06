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"Арсенал" выиграл у "Ростова" в 27-м туре чемпионата России по футболу

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Футболисты тульского "Арсенала" добились победы над "Ростовом" (Ростов-на-Дону) в матче 27-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Арсенала". Мяч в его составе провел Никита Бурмистров. Этот гол состоялся на 37-й минуте и он прервал рекордную "сухую" серию голкипера "Ростова" Никиты Медведева. До этого Медведев не пропускал на протяжении 988 минут.

Кроме того, "Ростов" своим поражением прервал беспроигрышную серию в чемпионате России, составившую 10 матчей. Серия началась в ноябре прошлого года.

Благодаря победе "Арсенал" набрал 24 очка и занимает с ними 13-е место. "Ростов" - на пятом месте, 42 балла.

Теги: футбол, ФК Арсенал Тула, ФК Ростов
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