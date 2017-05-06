"Зенит" и ЦСКА обеспечили себе право сыграть в еврокубках

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Победа тульского "Арсенала" над "Ростовом" (1:0) в матче 27-го тура первенства России по футболу позволила еще двум российским командам обеспечить себе право сыграть в европейских кубках.

К лидирующему в чемпионате московскому "Спартаку" и обладателю кубка России московскому "Локомотиву" добавились ЦСКА и "Зенит" (Санкт-Петербург).

У ростовской команды после поражения осталось 42 очка. В то же время у ЦСКА в активе 53 очка, у "Зенита" - 52 очка и оба клуба уже недосягаемы для "Ростова".

При этом у "Ростова" остается шанс завоевать путевку в Лигу Европы - до четвертого места, которое сейчас занимает "Краснодар", ростовский клуб отделяет 3 очка, при этом у краснодарцев игра в запасе.

Всего в сезоне 2016/2017 от России в еврокубках примут участие пять команд: две - в Лиге чемпионов, три - в Лиге Европы.