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"Спартак" обыграл "Томь" в 27-м туре премьер-лиги

Московский клуб досрочно станет чемпионом в этом же туре, если "Зенит" в воскресенье не выиграет у "Терека"; ЦСКА сложил полномочия чемпиона

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" на домашнем поле обыграл "Томь" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча закончилась со счетом 1:0 (1:0). На 15-й минуте пенальти реализовал полузащитник "красно-белых" Квинси Промес.

На трибунах присутствовало 42 070 человек.

"Спартак" сохраняет лидерство в турнирной таблице, в его активе 63 очка. Следом располагается ЦСКА, у которого 53 балла поле победы в 27-м туре над пермским "Амкаром". На третьем месте - петербургский "Зенит" (52 очка), который в воскресенье на своем поле примет грозненский "Терек".

Если "Зенит" у "Терека" не выиграет, то лишится шансов догнать "Спартак" и тот досрочно оформит чемпионство. Московский ЦСКА (победитель премьер-лиги в прошлом сезоне), в свою очередь, сложил с себя звание чемпиона России, спартаковцев он догнать уже не сможет. "Спартак" обеспечил себе право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

"Томь" продолжает занимать последнюю строчку, у нее 14 очков.

Теги: футбол, ФК Спартак, ФК Томь
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