Главные новости
МоскваВоенные сообщили о подготовке к Параду Победы без нештатных ситуацийВ миреВо Франции стартовало голосование на втором туре президентских выборовВ миреВ Wikileaks заявили о российском следе во взломанной почте Макрона
Спорт ЧМ-2017 по хоккею

Назван состав сборной России на матч ЧМ по хоккею против Италии

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею обнародовал состав национальной команды на матч чемпионата мира против Италии.

Как сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), в состав вошли следующие игроки:

Вратарь: Андрей Василевский (Илья Сорокин)

Звенья: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Александр Барабанов;

Виктор Антипин - Антон Белов , Артемий Панарин – Вадим Шипачев – Евгений Дадонов;

Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров;

Артем Зуб, Сергей Мозякин – Владимир Ткачев – Сергей Плотников.

Матч Италия - Россия пройдет в Кельне в воскресенье и стартует в 13:15 мск. Помимо Кельна, матчи турнира принимает Париж.

Это будет матч второго тура соревнования. В первом туре россияне выиграли у Швеции со счетом 2:1, вырвав победу в серии буллитов. Италия, в свою очередь, уступила Словакии со счетом 2:3, пропустив решающую шайбу в овертайме.

Теги: хоккей, ЧМ по хоккею
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
СМИ сообщили о возможном назначении Слуцкого на пост главного тренера "Челси"СМИ сообщили о возможном назначении Слуцкого на пост главного тренера "Челси"
Отмечается, что российский специалист является основным претендентом на эту должность в случае перехода в "Барселону" нынешнего тренераПодробнее
"Спартак" обыграл "Томь" в 27-м туре премьер-лиги"Спартак" обыграл "Томь" в 27-м туре премьер-лиги
Московский клуб досрочно станет чемпионом в этом же туре, если "Зенит" в воскресенье не выиграет у "Терека"; ЦСКА сложил полномочия чемпионаПодробнее
ЦСКА победил "Амкар" в премьер-лигеЦСКА победил "Амкар" в премьер-лиге
Армейский клуб поднялся на второе место, опередив "Зенит", но у того имеется игра в запасеПодробнее
Сборная России выиграла у Швеции стартовый матч ЧМ по хоккеюСборная России выиграла у Швеции стартовый матч ЧМ по хоккею
Победитель противостояния определился в серии буллитовПодробнее
Швеция - Россия. ОнлайнШвеция - Россия. Онлайн
Хоккеисты сборной России проводят стартовый матч чемпионата мира против соперников из национальной команды ШвецииПодробнее
Путин подписал закон о безвизовом въезде в РФ болельщиков ЧМ-2018Путин подписал закон о безвизовом въезде в РФ болельщиков ЧМ-2018
Аналогичная опция распространяется и для тех, кто захочет побывать в России на матчах Кубка конфедераций-2017Подробнее
Названы не попавшие в окончательную заявку сборной РФ на ЧМ хоккеистыНазваны не попавшие в окончательную заявку сборной РФ на ЧМ хоккеисты
За бортом национальной команды оказались Алексей Береглазов, Андрей Светлаков и Кирилл Капризов,Подробнее
ЦСКА и "Спартак" оштрафованы по итогам дерби на 1,2 млн рублейЦСКА и "Спартак" оштрафованы по итогам дерби на 1,2 млн рублей
Болельщики обеих команд по ходу того матча сжигали пиротехнику, атрибутику соперников и нецензурно кричалиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Генеральная репетиция Парада Победы в Москве15 фото
07 мая
Генеральная репетиция Парада Победы в Москве
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Первый полет китайского Comac C9197 фото
05 мая
Первый полет китайского Comac C919
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваВоенные сообщили о подготовке к Параду Победы без нештатных ситуацийВ миреВо Франции стартовало голосование на втором туре президентских выборовВ миреВ Wikileaks заявили о российском следе во взломанной почте МакронаВ миреПосещавших Крым журналистов из РФ отказались пускать на "Евровидение"
СМИ сообщили о возможном назначении Слуцкого на пост главного тренера "Челси"
Генеральная репетиция Парада Победы прошла в Петербурге
Назван состав сборной России на матч ЧМ по хоккею против Италии
Генеральная репетиция Парада Победы в Москве
Ле Пен и Макрон проголосовали на президентских выборах во Франции
В Минобороны назвали успешной репетицию авиации к параду в Москве
Активистки FEMEN развернули плакат у участка в ожидании Марин Ле Пен
Боевики ИГ атаковали военную базу США на севере Ирака
В Сочи автобус протаранил пальму
В Красноярском крае загорелся поселок
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи