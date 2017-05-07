Назван состав сборной России на матч ЧМ по хоккею против Италии

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею обнародовал состав национальной команды на матч чемпионата мира против Италии.
Как сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), в состав вошли следующие игроки:
Вратарь: Андрей Василевский (Илья Сорокин)
Звенья: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Александр Барабанов;
Виктор Антипин - Антон Белов , Артемий Панарин – Вадим Шипачев – Евгений Дадонов;
Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров;
Артем Зуб, Сергей Мозякин – Владимир Ткачев – Сергей Плотников.
Матч Италия - Россия пройдет в Кельне в воскресенье и стартует в 13:15 мск. Помимо Кельна, матчи турнира принимает Париж.
Это будет матч второго тура соревнования. В первом туре россияне выиграли у Швеции со счетом 2:1, вырвав победу в серии буллитов. Италия, в свою очередь, уступила Словакии со счетом 2:3, пропустив решающую шайбу в овертайме.
Состав на второй матч сборной России на ЧМ-2017 со сборной Италии. Изменение одно - найдёте его👀?— Хоккей России (@russiahockey) 7 мая 2017 г.
Начало в 13:15: pic.twitter.com/cmfMH9yEWh