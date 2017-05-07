Спорт

СМИ сообщили о возможном назначении Слуцкого на пост главного тренера "Челси"

Отмечается, что российский специалист является основным претендентом на эту должность в случае перехода в "Барселону" нынешнего тренера

СМИ сообщили о возможном назначении Слуцкого на пост главного тренера "Челси"
Леонид Слуцкий
Фото: ТАСС, Александр Демьянчук

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Экс-наставник московского ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий является основным претендентом на пост главного тренера лондонского "Челси" на случай если команду покинет Антонио Конте, сообщает The Daily Express.

Отмечается, что итальянцем Конте, который работает в "Челси" первый сезон и близок к тому, чтобы привести ее к выигрышу чемпионата Англии, интересуется испанская "Барселона". В случае его ухода руководство клуба может привлечь к работе Слуцкого. С которым, подчеркивает издание, владельца "Челси" Романа Абрамовича связывают дружеские взаимоотношения, а сам тренер с января живет в Лондоне, активно учит английский язык, регулярно присутствует на матчах и тренировках "Челси".

О возможном назначении Слуцкого в "Челси" СМИ сообщали еще осенью 2015 года.

Леонид Слуцкий в ЦСКА

Российский специалист был назначен главным тренером ЦСКА в 2009 году, сменив на этом посту испанца Хуанде Рамоса.

Вместе с армейцами Слуцкий трижды становился чемпионом России (2012/13, 2013/14, 2015/16), по два раза завоевал Кубок страны (2010/11, 2012/13) и Суперкубок России (2013, 2014).

Под его руководством ЦСКА добился своего лучшего результат в Лиге чемпионов, дойдя до 1/4 финала турнира в сезоне-2009/2010.

Летом 2015 года Слуцкий был назначен главным тренером сборной России, и руководство РФС и ЦСКА разрешили специалисту совмещать посты в национальной команде и клубе. Он ушел из сборной после неудачного для нее Евро-2016. А в декабре прошлого года он покинул и ЦСКА.

За время работы в ЦСКА 46-летний Слуцкий трижды признавался лучшим тренером года по версии РФС.

Теги: футбол, ФК Челси, Леонид Слуцкий
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