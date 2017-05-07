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Спорт ЧМ-2017 по хоккею

Финляндия уступила Франции в матче ЧМ по хоккею

Сборная США разгромила Данию и опередила команду России в группе А

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Финляндии потерпели неожиданное поражение от национальной команды Франции в матче группового этапа чемпионата мира 2017 года.

Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) в пользу французских хоккеистов.

Таким образом, сборная Франции набрала первые очки в группе В, а команда Финляндии – потеряла. После двух туров в активе команд по 3 очка. Возглавляет группу сборная Канады – 6 очков. Ранее в воскресенье она разгромила Словению – 7:2.

С аналогичным счетом сборная США в Кельне одолела сейчас Данию. Американская команда лидирует в группе А, набрав 6 очков. У сборной России, победившей в этот день Италию (10:1), на один балл меньше.

Теги: хоккей, ЧМ по хоккею
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