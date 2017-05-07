"Ювентус" поздравил главного тренера "Спартака" с чемпионством

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Итальянский ФК "Ювентус" поздравил главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреру с завоеванием его командой звания чемпиона России по футболу.

"Поздравляем мистера Массимо!" – говорится в сообщении, опубликованном в твиттере "Ювентуса".

Будучи игроком, Массимо Каррера, выступал за "Ювентус" с 1991 по 1996 годы и стал в его составе не только чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка Италии, но и победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.

С 2009 по 2014 года работал в тренерском штабе туринского "Ювентуса", который возглавлял нынешний наставник лондонского "Челси" Антонио Конте и трижды выиграл чемпионат Италии.

Позже вместе с Конте он стал работать в сборной Италии, а летом прошлого года принял приглашение от московского "Спартака", где он был одним из помощников Дмитрия Аленичева. А когда того уволили (после вылета из квалификационной стадии Лиги Европы), стал сначала и.о главного тренера "Спартака", а затем был утвержден на эту должность на полноценной основе.

7 мая "Спартак" официально оформил чемпионство, что стало возможным благодаря поражению петербургского "Зенита", остававшегося единственным конкурентом москвичей в борьбе за золото, от грозненского "Терека". За три тура до финиша у "Спартака" 63 очка, у ЦСКА – 53, у "Зенита" -52.