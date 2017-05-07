Главные новости
В миреМакрон одержал уверенную победу на выборах во ФранцииСпорт"Спартак" досрочно выиграл чемпионат России по футболуЭкономика"Газпром" приступил к строительству морского участка "Турецкого потока"
Спорт Чемпионат России по футболу-2016/17

"Ювентус" поздравил главного тренера "Спартака" с чемпионством

Есть обновление от 00:08

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Итальянский ФК "Ювентус" поздравил главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреру с завоеванием его командой звания чемпиона России по футболу.

"Поздравляем мистера Массимо!" – говорится в сообщении, опубликованном в твиттере "Ювентуса".

Будучи игроком, Массимо Каррера, выступал за "Ювентус" с 1991 по 1996 годы и стал в его составе не только чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка Италии, но и победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.

Спорт"Спартак" досрочно выиграл чемпионат России по футболу"Спартак" досрочно выиграл чемпионат России по футболуЧитать подробнее

С 2009 по 2014 года работал в тренерском штабе туринского "Ювентуса", который возглавлял нынешний наставник лондонского "Челси" Антонио Конте и трижды выиграл чемпионат Италии.

Позже вместе с Конте он стал работать в сборной Италии, а летом прошлого года принял приглашение от московского "Спартака", где он был одним из помощников Дмитрия Аленичева. А когда того уволили (после вылета из квалификационной стадии Лиги Европы), стал сначала и.о главного тренера "Спартака", а затем был утвержден на эту должность на полноценной основе.

7 мая "Спартак" официально оформил чемпионство, что стало возможным благодаря поражению петербургского "Зенита", остававшегося единственным конкурентом москвичей в борьбе за золото, от грозненского "Терека". За три тура до финиша у "Спартака" 63 очка, у ЦСКА – 53, у "Зенита" -52.

Теги: футбол, ФК Спартак, ФК Ювентус
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
"Спартак" досрочно выиграл чемпионат России по футболу"Спартак" досрочно выиграл чемпионат России по футболу
"Зенит" проиграл "Тереку", после чего у "Спартака" не осталось конкурентов на золотоПодробнее
Сборная России забросила Италии 10 шайб в матче ЧМ по хоккеюСборная России забросила Италии 10 шайб в матче ЧМ по хоккею
8 мая российская команда сыграет со сборной ГерманииПодробнее
СМИ сообщили о возможном назначении Слуцкого на пост главного тренера "Челси"СМИ сообщили о возможном назначении Слуцкого на пост главного тренера "Челси"
Отмечается, что российский специалист является основным претендентом на эту должность в случае перехода в "Барселону" нынешнего тренераПодробнее
"Спартак" обыграл "Томь" в 27-м туре премьер-лиги"Спартак" обыграл "Томь" в 27-м туре премьер-лиги
Московский клуб досрочно станет чемпионом в этом же туре, если "Зенит" в воскресенье не выиграет у "Терека"; ЦСКА сложил полномочия чемпионаПодробнее
ЦСКА победил "Амкар" в премьер-лигеЦСКА победил "Амкар" в премьер-лиге
Армейский клуб поднялся на второе место, опередив "Зенит", но у того имеется игра в запасеПодробнее
Сборная России выиграла у Швеции стартовый матч ЧМ по хоккеюСборная России выиграла у Швеции стартовый матч ЧМ по хоккею
Победитель противостояния определился в серии буллитовПодробнее
Швеция - Россия. ОнлайнШвеция - Россия. Онлайн
Хоккеисты сборной России проводят стартовый матч чемпионата мира против соперников из национальной команды ШвецииПодробнее
Путин подписал закон о безвизовом въезде в РФ болельщиков ЧМ-2018Путин подписал закон о безвизовом въезде в РФ болельщиков ЧМ-2018
Аналогичная опция распространяется и для тех, кто захочет побывать в России на матчах Кубка конфедераций-2017Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Генеральная репетиция Парада Победы в Москве15 фото
07 мая
Генеральная репетиция Парада Победы в Москве
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Первый полет китайского Comac C9197 фото
05 мая
Первый полет китайского Comac C919
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМакрон одержал уверенную победу на выборах во ФранцииСпорт"Спартак" досрочно выиграл чемпионат России по футболуЭкономика"Газпром" приступил к строительству морского участка "Турецкого потока"СпортСМИ сообщили о возможном назначении Слуцкого на пост главного тренера "Челси"
Федун прокомментировал выигрыш "Спартаком" чемпионата России
"Ювентус" поздравил главного тренера "Спартака" с чемпионством
МВД Франции сообщило предварительные итоги выборов президента
Отец Марин Ле Пен пообещал противостоять переименованию основанной им партии
Представители еврейской и мусульманской общин Франции приветствовали победу Макрона
Правые из партии "Республиканцы" не будут объединяться с Макроном
Ле Пен признала поражение на выборах и поздравила Макрона с победой
Что произошло за день: воскресенье, 7 мая
Макрон одержал уверенную победу на выборах во Франции
"Спартак" досрочно выиграл чемпионат России по футболу
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи