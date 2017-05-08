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Спорт Чемпионат России по футболу-2016/17

Федун прокомментировал выигрыш "Спартаком" чемпионата России

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент футбольного клуба "Спартак", ставшего чемпионом России, рассказал о том, какие эмоции он испытал, узнав, что команда выиграла золото премьер-лиги.

"Я испытал громадное облегчение, и чуть было не заплакал", - сказал Федун "Интерфаксу" вечером в воскресенье.

"А далее новые вершины. Я думаю, что мы отпразднуем наше чемпионство 17 мая на игре с "Тереком"", - отметил он.

Отвечая на вопрос агентства о победе "Терека" над "Зенитом" Федун подчеркнул: "Они настоящие спортсмены".

Говоря о предстоящем участии "Спартака" в Лиге чемпионов Федун сказал: "Конечно, будем усиливаться, но в рамках разумного и с учетом требований УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций - ИФ), касающихся финансовой прозрачности".

"И, конечно же, на посту главного тренера остается Массимо Карреро", - сказал Федун.

7 мая "Спартак" официально оформил чемпионство, что стало возможным благодаря поражению петербургского "Зенита", остававшегося единственным конкурентом москвичей в борьбе за золото, от грозненского "Терека". За три тура до финиша у "Спартака" 63 очка, у ЦСКА – 53, у "Зенита" -52.

"Спартак" стал 10-кратным чемпионом России, но в последний раз он завоевывал это звание 16 лет назад.

Теги: футбол, ФК Спартак, Леонид Федун
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