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Шарапова поднялась на 258-е место рейтинга WTA

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Шарапова на четыре места поднялась в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Теперь она занимает 258-е место.

Спортсменка отбыла дисквалификацию за мельдоний и в конце апреля возобновила выступления. Первым ее турниром стало соревнование в Штутгарте, где она дошла до полуфинала. После этого она вернулась в рейтинг WTA, откуда была исключена из-за дисквалификации, и заняла в нем 262-е место.

Накануне Шарапова успешно стартовала на турнире в Мадриде, выиграв матч первого круга.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Серена Уильямс (США), второе место занимает Ангелик Кербер (Германия), третье – Каролина Плишкова (Чехия). С шестого на четвертое место поднялась Гарбин Мугуруза (Испания), пятое место сохранила Доминика Цибулкова (Словакия). С седьмого на шестое место поднялась Йоханна Конта (Великобритания), с восьмого на седьмое – Агнешка Радванска (Польша). С четвертого на восьмое место опустилась Симона Халеп (Румыния), девятое место сохранила Светлана Кузнецова (Россия), в десятку вошла, поднявшись с 12-й на 10-ю строчку, Элина Свитолина (Украина).

Помимо Кузнецовой в первой сотне рейтинга присутствуют следующие российские теннисистки: Елена Веснина (14-е место), Анастасия Павлюченкова (16), Дарья Касаткина (25), Екатерина Макарова (43), Наталья Вихлянцева (70), Евгения Родина (76), Екатерина Александрова (88), Ирина Хромачева (92).

Теги: теннис, Мария Шарапова
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