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Спорт ЧМ-2017 по хоккею

Назван состав сборной России по хоккею на матч с Германией

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Стал известен состав сборной России по хоккею на третий матч чемпионата мира против сборной Германии, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Вратари: Андрей Василевский (Илья Сорокин)

Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Александр Барабанов;

Виктор Антипин - Антон Белов (А), Артемий Панарин – Вадим Шипачев (А) – Евгений Дадонов;

Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров;

Артем Зуб, Сергей Мозякин (К) – Владимир Ткачев – Сергей Плотников.

Теги: хоккей, сборная России
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