Назван состав сборной России по хоккею на матч с Германией

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Стал известен состав сборной России по хоккею на третий матч чемпионата мира против сборной Германии, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Вратари: Андрей Василевский (Илья Сорокин)
Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Александр Барабанов;
Виктор Антипин - Антон Белов (А), Артемий Панарин – Вадим Шипачев (А) – Евгений Дадонов;
Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров;
Артем Зуб, Сергей Мозякин (К) – Владимир Ткачев – Сергей Плотников.
Наш состав на матч с Германией уже здесь - изменений нет. Старт - в 17:15! pic.twitter.com/P1j0YofLHR— Хоккей России (@russiahockey) 8 мая 2017 г.