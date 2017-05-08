Назван состав сборной России по хоккею на матч с Германией

7 мая 20:59

"Спартак" досрочно выиграл чемпионат России по футболу

"Зенит" проиграл "Тереку", после чего у "Спартака" не осталось конкурентов на золото Подробнее

7 мая 15:30

Сборная России забросила Италии 10 шайб в матче ЧМ по хоккею

8 мая российская команда сыграет со сборной Германии Подробнее

7 мая 12:54

СМИ сообщили о возможном назначении Слуцкого на пост главного тренера "Челси"

Отмечается, что российский специалист является основным претендентом на эту должность в случае перехода в "Барселону" нынешнего тренера Подробнее

6 мая 21:01

"Спартак" обыграл "Томь" в 27-м туре премьер-лиги