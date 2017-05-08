"Анжи" и "Локомотив" сыграли вничью в 27-м туре премьер-лиги

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между махачкалинским "Анжи" и московским "Локомотивом" завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей на поле "Анжи" в понедельник, - 0:0.

"Локомотив", набрав 36 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице. Что касается "Анжи", то дагестанский клуб с 30 очками занимает 11-е место.

Матч "Анжи" - "Локомотив" продолжил программу отчетного игрового дня в премьер-лиге. Ранее "Урал" на своем поле в Екатеринбурге потерпел поражение от самарских "Крыльев Советов" - 1:3. "Урал" занимает 12-е место (29 очков), "Крылья Советов" - 14-е (25).