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CAS в конце мая рассмотрит жалобу легкоатлетки Чичеровой на лишение медали

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрит апелляцию российской прыгуньи в высоту Анны Чичеровой на решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить ее "бронзы" Олимпиады 2008 года в конце мая.

Как сообщает пресс-служба CAS, слушание состоится на заседании 30 или 31 мая.

В октябре 2016 года МОК лишил россиянку бронзовой медали Олимпиады Пекине, так как в результате перепроверки в ее пробе, взятой в 2008 году, было обнаружено запрещенное веществ туринабол.

Анна Чичерова - чемпионка Олимпиады 2012 года.

Теги: легкая атлетика, Анна Чичерова, МОК
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