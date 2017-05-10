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Спорт

СКА получил в Петербурге участок для строительства арены на 20 тыс. зрителей

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Правительство Петербурга выделило хоккейному клубу СКА земельный участок в Московском районе для строительства спортивного комплекса.

Как сообщила председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк на заседании правительства в среду, участок расположен на проспекте Юрия Гагарина рядом с СКК, его площадь составляет 33 тыс. кв. м.

Хоккейный клуб СКА планирует построить здесь крытый спортивный комплекс на 25 тыс.кв.м. В нем будут располагаться ледовая арена с трибунами, еще одна арена без трибун, спортивный зал, бассейн. Также здесь разместят Центр хоккейной подготовки.

О вместимости арены с трибунами и сроках реализации проекта на заседании правительства не сообщили.

В августе 2016 года президент СКА Геннадий Тимченко сообщал в интервью "Спорт-Экспрессу" о планах по строительству большой арены для основной команды СКА.

"Сейчас идут переговоры с городом о выделении земли в районе СКК "Петербургский". Арену планируем построить тысяч на 18-20 зрителей. Сроки называть трудно, пока не оформлена земля. Есть желание сделать самую современную арену", - говорил Тимченко.

Теги: Петербург, СКА, хоккей
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