Руководство ФК "Спартак" поздравило игроков с чемпионством

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Руководители московского футбольного клуба "Спартак" в среду посетили тренировку команды и перед началом занятий поздравили игроков с досрочным завоеванием золота чемпионата России-2016/17.

"(...) спартаковцев поздравили с чемпионством заместитель председателя совета директоров нашего клуба Александр Жирков, вице-президент Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отдельных слов поздравлений был удостоен полузащитник "Спартака" Квинси Промес, "у которого родился сын".

О том, что "Спартак" выиграл чемпионат России, стало известно в воскресенье, когда "Зенит" на своем поле в Петербурге уступил грозненскому "Тереку" (0:1) и за три тура до финиша лишился шансов догнать лидирующих москвичей. Иных конкурентов в борьбе за золото у "Спартака" к тому моменту уже не осталось.

"Спартак" стал 10-кратным чемпионом России, в предыдущий раз он выигрывал турнир 16 лет назад.