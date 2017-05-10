"Салават "Юлаев" приобрел хоккеиста сборной Чехии

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Уфимский ХК "Салават Юлаев" объявил о подписании соглашения с форвардом сборной Чехии Домиником Кубаликом.

"В уфимском клубе Кубалик будет выступать под номером 18. Контракт игрока с "Салаватом Юлаевым" рассчитан до 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы ХК.

"21-летний форвард был задрафтован уфимским клубом в 2016 году. В Чехии Доминик выступал за команду из родного города "Пльзень". В её составе Кубалик в двух предыдущих сезонах становился лучшим снайпером Экстралиги, получив в 2016 году бронзовую медаль чешского чемпионата", - отмечается в сообщении.

Два сезона нападающий провёл в юниорской лиге Онтарио (CHL) и в 2013 году был задрафтован клубом НХЛ "Лос-Анджелес Кингс".

В 2015 году Кубалик стал капитаном молодёжной сборной Чехии на чемпионате мира. Два последних сезона форвард регулярно вызывается в национальную сборную своей страны для участия в матчах Евротура. В этом сезоне он сыграл на Евротуре 6 матчей, в которых набрал 6 (1+5 по системе "гол+пас") очков.