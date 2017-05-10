Перепроверка допинг-проб с Игр-2008 и 2012 выявила свыше 100 нарушений

На допинге попались 63 медалиста, 15 из них - обладатели награды высшего достоинства; нарушителями стали атлеты из 19 стран

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Более ста спортсменов попались на применении допинга после перепроверки проб, взятых на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, сообщает норвежский телеканал NRK в среду.

Отмечается, что за год и восемь месяцев проведения перепроверок допинг-проб нарушения выявлены у 63 медалистов, 15 из них – обладатели олимпийской награды высшего достоинства. 65 положительных проб зафиксировано у участников Игр-2008 в Пекине, 46 – у атлетов, выступивших в Олимпиаде-2012 в Лондоне.

По информации источника, уличены спортсмены из 19 стран: России, Белоруссии, Бахрейна, Хорватии, Турции, Армении, Азербайджана, Казахстана, Молдавии, Украины, Грузии, Узбекистана, Ямайки, Китая, Греции, Испании, Кубы, Германии и Катара. Это представители легкой и тяжелой атлетики, бокса, велосипедного спорта, современного пятиборья, плавания, борьбы. Больше всего нарушений выявлено в легкой и тяжелой атлетике - по 48 спортсменов.