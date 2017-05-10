Главные новости
В РоссииРоссийских офицеров наградят за срыв атаки 300 террористов в СирииЭкономикаОрешкин раскритиковал Европейский банк реконструкции и развитияВ РоссииРоспотребнадзор одобрил поставки 20 видов молдавских вин в Россию
Спорт

Перепроверка допинг-проб с Игр-2008 и 2012 выявила свыше 100 нарушений

На допинге попались 63 медалиста, 15 из них - обладатели награды высшего достоинства; нарушителями стали атлеты из 19 стран

Перепроверка допинг-проб с Игр-2008 и 2012 выявила свыше 100 нарушений
Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Более ста спортсменов попались на применении допинга после перепроверки проб, взятых на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, сообщает норвежский телеканал NRK в среду.

Отмечается, что за год и восемь месяцев проведения перепроверок допинг-проб нарушения выявлены у 63 медалистов, 15 из них – обладатели олимпийской награды высшего достоинства. 65 положительных проб зафиксировано у участников Игр-2008 в Пекине, 46 – у атлетов, выступивших в Олимпиаде-2012 в Лондоне.

По информации источника, уличены спортсмены из 19 стран: России, Белоруссии, Бахрейна, Хорватии, Турции, Армении, Азербайджана, Казахстана, Молдавии, Украины, Грузии, Узбекистана, Ямайки, Китая, Греции, Испании, Кубы, Германии и Катара. Это представители легкой и тяжелой атлетики, бокса, велосипедного спорта, современного пятиборья, плавания, борьбы. Больше всего нарушений выявлено в легкой и тяжелой атлетике - по 48 спортсменов.

Теги: допинг, Олимпиада-2008, Олимпиада-2012
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
"Ювентус" вышел в финал Лиги чемпионов"Ювентус" вышел в финал Лиги чемпионов
Во втором полуфинале сыграют два клуба из МадридаПодробнее
Шарапова проиграла во втором круге турнира в МадридеШарапова проиграла во втором круге турнира в Мадриде
Россиянка выбыла из дальнейшей борьбы в одиночном разрядеПодробнее
"Спартак" досрочно выиграл чемпионат России по футболу"Спартак" досрочно выиграл чемпионат России по футболу
"Зенит" проиграл "Тереку", после чего у "Спартака" не осталось конкурентов на золотоПодробнее
Сборная России забросила Италии 10 шайб в матче ЧМ по хоккеюСборная России забросила Италии 10 шайб в матче ЧМ по хоккею
8 мая российская команда сыграет со сборной ГерманииПодробнее
СМИ сообщили о возможном назначении Слуцкого на пост главного тренера "Челси"СМИ сообщили о возможном назначении Слуцкого на пост главного тренера "Челси"
Отмечается, что российский специалист является основным претендентом на эту должность в случае перехода в "Барселону" нынешнего тренераПодробнее
"Спартак" обыграл "Томь" в 27-м туре премьер-лиги"Спартак" обыграл "Томь" в 27-м туре премьер-лиги
Московский клуб досрочно станет чемпионом в этом же туре, если "Зенит" в воскресенье не выиграет у "Терека"; ЦСКА сложил полномочия чемпионаПодробнее
ЦСКА победил "Амкар" в премьер-лигеЦСКА победил "Амкар" в премьер-лиге
Армейский клуб поднялся на второе место, опередив "Зенит", но у того имеется игра в запасеПодробнее
Сборная России выиграла у Швеции стартовый матч ЧМ по хоккеюСборная России выиграла у Швеции стартовый матч ЧМ по хоккею
Победитель противостояния определился в серии буллитовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Акция "Бессмертный полк"20 фото
09 мая
Акция "Бессмертный полк"
Парад Победы в Москве14 фото
09 мая
Парад Победы в Москве
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоссийских офицеров наградят за срыв атаки 300 террористов в СирииЭкономикаОрешкин раскритиковал Европейский банк реконструкции и развитияВ РоссииРоспотребнадзор одобрил поставки 20 видов молдавских вин в РоссиюМоскваВ жилых домах в Москве из-за похолодания вновь включили отопление
Лаврова спросили в США о связи его визита с отставкой директора ФБР
43-летний Лоськов сыграет за "Локомотив" против "Оренбурга" в матче РФПЛ
Рубль продолжил рост к доллару и евро благодаря дорожающей нефти
Власти Чехии распорядились задержать экс-лидера арт-группы "Война" Воротникова
Sotheby's в I квартале сократил чистый убыток более чем вдвое
Трамп высказался об отставке директора ФБР
Перепроверка допинг-проб с Игр-2008 и 2012 выявила свыше 100 нарушений
Курс евро на ММВБ упал почти на рубль
Саратовский суд закрыл сайты с объявлениями о продаже краснокнижных животных
Песков оказался не в курсе инициативы о налоге на малодетность
"Кассини" запечатлел огромные облачные полосы на крупнейшем спутнике Сатурна
Песков не нашел связи между увольнением Коми и Россией
В Харьковской области осквернили памятник жертвам Второй мировой войны
Матч "Спартак" - "Томь" стал самым посещаемым в 27-м туре РФПЛ
Российских офицеров наградят за срыв атаки 300 террористов в Сирии
Букмекеры предрекли крупную победу сборной РФ над Данией на ЧМ по хоккею
За майские праздники украинские пограничники не пустили в страну более 200 россиян
Франция потребовала наказать виновных в домогательствах к наблюдателю ОБСЕ в Донбассе
"Салават Юлаев" приобрел хоккеиста сборной Чехии
Ставший свидетелем убийства Немцова водитель уборочной машины дал показания
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи