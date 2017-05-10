43-летний Лоськов сыграет за "Локомотив" против "Оренбурга" в матче РФПЛ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Ветеран и многолетний лидер футбольного клуба "Локомотив" 43-летний Дмитрий Лоськов выйдет на поле в матче 28-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба "железнодорожников" в среду.

"В матче с "Оренбургом" на поле выйдет легенда "Локомотива" Дмитрий Лоськов!" - говорится в сообщении.

Матч пройдет 13 мая в Москве и начнется в 19:30 мск.

🔥🔥🔥В матче с "Оренбургом" на поле выйдет легенда "Локомотива" Дмитрий Лоськов! 👉 Билеты https://t.co/hL8mbzik7X pic.twitter.com/9sH2kGxH3s — ФК Локомотив (@fclm_official) 10 мая 2017 г.

Лоськов перешел в "Локомотив" в 1996 году из "Ростсельмаша", в составе столичного клуба он выиграл два чемпионата России, три Кубка, два Суперкубка, три серебряных и бронзовых медали, получил огромное количество индивидуальных наград и переписал практически все клубные рекорды, став настоящим символом и легендой команды. С 2007 по 2010 год он выступал за подмосковный "Сатурн".

Всего в составе "Локомотива" Лоськов провел 420 матчей и забил 128 мячей. В составе сборной России - 25 матчей и два гола.

В 2013 году он покинул клуб, однако, не объявлял о завершении игровой карьеры. В августе 2016 года Лоськов входит в тренерский штаб "Локомотива". В феврале 2017 года "Локомотив" объявил о включении Лоськова в заявку на сезон, за ним был закреплен игровой номер "10".