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Кузнецова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Мадриде

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Светлана Кузнецова завоевала путевку в 1/4 финала женского турнира Mutua Madrid Open в столице Испании.

В матче третьего круга соревнования она одержала победу над представительницей Китая Ван Цян. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу россиянки.

Соперница Кузнецовой по четвертьфиналу определился в паре Анжелика Кербер (Германия) – Эжени Бушар (Канада).

Кузнецова – единственная представительница России, продолжающая выступление на турнире. Ранее из соревнования выбыли Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Елена Веснина (в первом круге), Мария Шарапова (во втором).

Теги: Испания, Мадрид, теннис, Светлана Кузнецова
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