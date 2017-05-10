Путин вышел на лед в составе "Легенд хоккея" против сборной Ночной хоккейной лиги

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин приехал в сочинский "Большой" ледовый дворец для того, чтобы принять участие в Гала-матче, который завершает шестой сезон Ночной хоккейной лиги (НХЛ).

Президент по традиции вышел на лёд в майке под номером 11 в составе команды "Легенды хоккея" - она играет против команды "Сборная НХЛ".

Выступая перед началом матча, Путин напомнил, что в этом году свыше 800 команд приняли частиц в отборочных играх.

"Знаете, кого надо особо поблагодарить? Членов ваших семей. Вот им за поддержку спасибо", - сказал глава государства.

В составе "Легенд хоккея" также глава Минобороны Сергей Шойгу, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, известные хоккеисты Павел Буре и Вячеслав Фетисов и другие.

Последний раз президент выходил на лед 30 апреля. В преддверии участия в Гала-матче Ночной хоккейной лиги он провел хоккейную тренировку на олимпийском стадионе "Шайба" в Сочи. В тренировке по приглашению президента принял участие и почетный член МОК Жан-Клод Кили.

Путин, который относительно недавно освоил этот вид спорта, уже не раз выходил на лед в товарищеских матчах. Одно из первых его появлений на хоккейной площадке состоялось в 2012 году так же в рамках подобного турнира НХЛ, несмотря на то, что игра состоялась спустя всего несколько часов после его инаугурации.

Периодически президент РФ приглашает сыграть с ним в хоккей своих зарубежных коллег. Так, в одном из спортивных комплексов Ленинградской области в 2012 году вместе с ним в матче участвовал президент Финляндии Сауле Ниинисте, на российский лед не раз выходил и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

.Путин начал учиться кататься на коньках зимой 2011 года после того, как дал соответствующее обещание участникам Российской юношеской сборной по хоккею. Тренировал Путина заслуженный мастер спорта Алексей Касатонов.

Ночная хоккейная лига была организована 15 декабря 2011 года после встречи Путина и легендарных ветеранов отечественного хоккея, на которой речь шла о необходимости развития любительского хоккея.

Задачей Лиги, получившей громкую аббревиатуру НХЛ, является привлечение взрослых мужчин к спорту. Ее смысл - поддержать тех, кто ближе к ночи, после работы, предпочитает сыграть в хоккей, а не посидеть перед телевизором.

Сегодня в Ночной хоккейной лиге несколько дивизионов в возрасте от 18+ до 45+, теперь в матчах Лиги участвуют и женщины.