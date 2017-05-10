Зять миллиардера Рыболовлева купит английский футбольный клуб

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Уругвайский бизнесмен Хуан Сартори сделал приглашение по покупке английского футбольного клуба "Оксфорд Юнайтед", сообщает ВВС.

36-летний Сартори является зятем 50-летнего российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, который и сам владеет футбольным клубом. Это "Монако", команда представляет чемпионат Франции. В прошлом году она заняла третье место в чемпионате страны и завоевала путевку в Лигу чемпионов. Здесь она дошла до полуфинала.

Что касается "Оксфорда Юнайтед", то он представляет первую лигу чемпионата Англии, что является третьим по значимости дивизионом в английском футболе. Домашний стадион, на котором команда проводит домашние матчи, вмещает 12 с половиной тысяч зрителей.

В премьер-лиге клуб не играл, в еврокубках не участвовал, хотя мог. Выигрыш в 1986 году Кубок футбольной лиги Англии должен был дать команде право выступить в Кубке УЕФА, но на тот момент действовал запрет на участие английских клубов в еврокубках.