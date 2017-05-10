Путин забил семь шайб в матче Ночной хоккейной лиги

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Команда "Легенды хоккея", в которой под 11-м номером в среду играл президент РФ Владимир Путин, выиграла со счетом 17:6 у "Сборной Ночной хоккейной лиги".

Путин лично отправил в ворота противников семь шайб, часть других была забита с его подачи. Отличился и игравший с президентом в одной команде глава Минобороны Сергей Шойгу - на его счету три шайбы. Президент активно играл в нападении и был на острие атаки: один раз в ходе борьбы и нарушения правил даже упал на лед, но быстро поднялся и продолжил игру.

Путин в среду приехал в сочинский "Большой" ледовый дворец для того, чтобы принять участие в Гала-матче, который завершает шестой сезон Ночной Хоккейной Лиги.

В составе "Легенд хоккея" также играли губернатор Тульской области Алексей Дюмин, известные хоккеисты Павел Буре и Вячеслав Фетисов и другие.

Хоккейные матчи с участием президента

До этого президент выходил на лед 30 апреля. В преддверии участия в Гала-матче Ночной хоккейной лиги он провел хоккейную тренировку на олимпийском стадионе "Шайба" в Сочи. В тренировке по приглашению президента принял участие и почетный член МОК Жан-Клод Кили.

Путин, который относительно недавно освоил этот вид спорта, уже не раз выходил на лед в товарищеских матчах. Одно же из первых его появлений на хоккейной площадке состоялось в 2012 году так же в рамках подобного турнира НХЛ, несмотря на то, что игра состоялась спустя всего несколько часов после его инаугурации.

Периодически президент РФ приглашает сыграть с ним в хоккей своих зарубежных коллег. Так, в одном из спортивных комплексов Ленинградской области в 2012 году вместе с ним в матче участвовал президент Финляндии Сауле Ниинисте, на российский лед не раз выходил и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Путин начал учиться кататься на коньках зимой 2011 года, после того, как дал соответствующее обещание участникам Российской юношеской сборной по хоккею. Тренировал Путина заслуженный мастер спорта Алексей Касатонов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал тогда "Интерфаксу", что тренировки проходили не часто - иногда один раз в неделю, иногда раз в две недели, но бывало и несколько дней кряду. По словам пресс-секретаря, это в любом случае всегда происходило глубоко после полуночи, когда Путин заезжал на тренировку по дороге домой.

Ночная хоккейная лига

Ночная хоккейная лига была организована 15 декабря 2011 года после встречи Путина и легендарных ветеранов отечественного хоккея, на которой обсуждалась необходимость развития любительского хоккея. Задача Лиги, получившей громкую аббревиатуру НХЛ, - привлечь взрослых мужчин к спорту. Ее смысл - поддержать тех, кто ближе к ночи, после работы, предпочитает сыграть в хоккей, а не посидеть перед телевизором.

Сегодня в Ночной хоккейной лиге несколько дивизионов в возрасте от 18+ до 45+, теперь в матчах Лиги участвуют и женщины.

Шестой сезон стал для ночной хоккейной лиги самым массовым в плане количества команд и регионов, принявших участие в Отборочном этапе. Увеличилось количество участников финала фестиваля в Сочи. Схема поведения турниров составлена так, чтобы, с одной стороны, обеспечить всем командам необходимое количество игр, а с другой - уложиться в разумные сроки.

Состав турнира - 155 команд из 73 субъектов РФ, включая шесть женских коллективов дивизиона "Амазонки".