"Реал" стал вторым финалистом Лиги чемпионов УЕФА

В решающем матче он сыграет с "Ювентусом"

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Мадридский ФК "Реал" завоевал путевку в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2016/17.

В полуфинале соревнования он по сумме двух встреч оказался сильнее другого клуба из Мадрида, "Атлетико".

Ответная встреча прошла на поле "Атлетико" в среду и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Однако в первом матче этих команд "Реал" победил с более крупным счетом – 3:0.

В ответном матче "Атлетико" добился преимущества в два мяча (Сауль забил на 12-й минуте, Антуан Гризнманн – на 16-й, с пенальти). Эта динамика развития событий усилила интригу в двухматчевом противостоянии. Но на 42-й минуте футболист "Реала" Иско сократил отставание в счете.

Таким образом, "Реал" (действующий победитель турнира) во второй раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов. Здесь он сыграет с итальянским "Ювентусом". Финал пройдет 3 июня в Кардиффе.