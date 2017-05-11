"Анжи" успешно прошел лицензирование РФС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Махачкалинский ФК "Анжи" допущен к участию в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС) в следующем сезоне, клуб успешно прошел лицензирование.

"Клуб представил все необходимые документы, не нарушая сроки их подачи для прохождения этой важной процедуры, и в комиссии Российского футбольного союза по лицензированию единогласно приняли решение, что "клуб соответствует требованиям Руководства РФС по лицензированию футбольных клубов в части выполнения всех критериев"", - говорится в сообщении пресс-службы "Анжи".

Отмечается, что "Анжи" "одним из первых клубов прошел лицензирование в срок без штрафов и замечаний".

"Это определенный показатель работы всех служб футбольного клуба, которые на протяжении трех месяцев тщательно и скрупулезно по пунктам работали над выполнением необходимых требований необходимых для прохождения процедуры лицензирования в Российском футбольном союзе", - говорится в сообщении.

Таким образом, ФК "Анжи" "получил лицензию на участие в чемпионате России по футболу среди команд клубов премьер-лиги, а также в соревновании за Кубок России по футболу в спортивном сезоне 2017-2018".

Правда, команда еще не гарантировала себе место в премьер-лиге по турнирным показателям. За три тура до финиша чемпионата России-2016/17 "Анжи" занимает 11-е место, опережает "Оренбург" (13-е место) на четыре очка, "Крылья Советов" (14) - на пять, "Арсенал" (15) - на шесть. Эти команды теоретически еще могут опередить "Анжи".

Согласно регламенту премьер-лигу напрямую покидают команды, занявшие 15-16-е места. А те, кто финиширует на 13-м и 14-м местах, сыграют за право выступить в премьер-лиге в следующем сезоне с четвертой и третьей соответственно командами первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).