Место проведения ЧМ-2026 по футболу определят в 2018 году в Москве

Перед стартом ЧМ-2018 в Москве пройдет 68-й Конгресс ФИФА, где и выберут страну-хозяйку турнира

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) в июне следующего года пройдет в Москве и определит, кто будет проводить чемпионат мира по футболу 2026 года.

"Решение о том, кто станет хозяином чемпионата мира по футболу 2026 года, будет принимать 68-й Конгресс ФИФА, который соберется в Москве 13 июня будущего года в преддверии первого матча чемпионата мира по футболу 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ФИФА.

Отмечается, что до 11 августа Африканская конфедерация футбола (CAF), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) и Конфедерация футбола Океании (OFC) должны выразить свою заинтересованность в проведении турнира, чтобы стать заявителями.

Если на 68-м Конгрессе ФИФА не будут отобраны какие-либо ассоциации-кандидаты, генеральный секретариат ФИФА предложит другим ассоциациям-членам подать заявку на проведение финального турнира ЧМ-2026.

Чемпионат мира 2026 года станет первым турниром, в котором примут участие 48 сборных.

В настоящее время действует схема с 32 командами, она существует с 1998 года. До этого с 1982 года на турнирах принимали участие 24 сборные. На первом в истории чемпионате мира - в 1930 году в Уругвае - за трофей боролись 13 национальных команд.

Два ближайших чемпионата мира - в России 2018 года и в Катаре 2022 года - пройдут по ныне существующей схеме.