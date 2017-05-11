Назван состав сборной России на матч ЧМ против Дании

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею обнародовал состав национальной команды на матч чемпионата мира против Дании.
Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), в состав вошли следующие игроки:
Вратарь: Андрей Василевский (Илья Сорокин)
Звенья: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Александр Барабанов; Виктор Антипин - Антон Белов, Артемий Панарин – Вадим Шипачев, – Евгений Дадонов; Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров; Артем Зуб, Владимир Ткачев – Сергей Плотников.
Капитаном команды назначен Белов, эти функции он будет выполнять вместо выбывшего из-за травмы Сергея Мозякина.
Матч пройдет в четверг в Кельне и стартует в 17:15 мск. Россия представляет группу А и с 8 очками занимает третье место. Дания, набрав 2 балла, занимает предпоследнее седьмое место. По 9 очков набрали лидирующие США и Латвия.
Помимо Кельна, матчи ЧМ-2017 проходят в Париже.
Состав сборной России на матч с Данией! Белов - капитан, Шипачёв и Андронов - ассистенты: pic.twitter.com/e41vk5UMGT— Хоккей России (@russiahockey) May 11, 2017