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Спорт

В России лишат статуса легионеров спортсменов стран ЕАЭС

Так, армянские или белорусские футболисты не будут считаться легионерами в чемпионате РФ, такая опция будет распространяться и на другие государства союза

В России лишат статуса легионеров спортсменов стран ЕАЭС
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Спортсмены из стран Евразийского экономического союза не должны считаться легионерами в других государствах ЕАЭС, и, соответственно, на них не должны распространяться количественные ограничения.

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение уведомить государства-члены ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) о необходимости исполнения договора о ЕАЭС в части устранения количественных ограничений, установленных для спортсменов-легионеров из стран союза, сообщила пресс-служба коллегии.

"Государства-члены, заключив договор о ЕАЭС, взяли на себя обязательства не вводить и не применять ограничения, установленные их законодательствами в целях защиты национального рынка труда в отношении трудовой деятельности, осуществляемой гражданами государств-членов ЕАЭС", - заявила член коллегии по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян, процитированная в сообщении.

"Коллегия ЕЭК сегодня приняла взвешенное решение о необходимости снятия барьеров для спортсменов из наших стран. На вопрос о том, что дает евразийская интеграция гражданам союза, - лучшим ответом является снятие барьеров на рынке труда", - сказала она.

В течение десяти календарных дней с даты вступления в силу решения ЕЭК просит правительства стран ЕАЭС проинформировать о принятых мерах по устранению ограничений, установленных как на уровне законодательства государств-членов, так и на уровне актов физкультурно-спортивных организаций в отношении профессиональных спортсменов-легионеров из стран ЕАЭС.

Теперь представители стран ЕАЭС не будут считаться легионерами, например, армянские и белорусские игроки в чемпионате России по футболу, что тренерам команд даст больше возможности для определения состава на игру.

Лимит на легионеров в футболе и хоккее в России

В сезоне-2014/2015 в Российской футбольной премьер-лиге действовал лимит "семь плюс четыре": в составе одной команды в игре на поле могли выйти не более семи иностранных футболистов, не имеющих права выступить за сборную России, и четырех россиян. За несколько дней до начала следующего чемпионата России по футболу лимит был ужесточен до формулы "шесть плюс пять", по ней команды играют в настоящее время.

В первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), второго по значимости дивизиона в российском футболе, одновременно на поле могут находиться не более трех легионеров.

Что касается Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), то здесь в заявке на матч число легионеров не может превышать пяти, в том числе один вратарь. Два года назад совет директоров КХЛ принял решение по лимиту на иностранцев: хоккеисты из Белоруссии и Казахстана будут считаться легионерами, а в заявке клубов на матч может быть не более пяти иностранных игроков. Это решение побудило ряд клубов пойти на кардинальные изменения в заявки на сезон.

Теги: спорт, ЕАЭС, РФПЛ, КХЛ, лимит на легионеров
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