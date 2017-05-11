Овечкин не сыграет на ЧМ

У форварда "Вашингтона" травма нижней части тела; команда, вылетевшая из Кубка Стэнли НХЛ, делегирует в сборную РФ других россиян - Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российский хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин не выступит на чемпионате мира по хоккею 2017 года.

"Форвард Александр Овечкин не сможет помочь национальной команде на чемпионате мира из-за травмы нижней части тела", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России (ФХР).

При этом партнеры Овечкина по "Вашингтону" Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов будут привлечены в матчах за сборную на ЧМ.

"Тренерский штаб национальной сборной России принял решение вызвать на проходящий в Париже и Кёльне чемпионат мира двоих игроков клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", закончившего выступление в Кубке Стэнли: защитника Дмитрия Орлова и нападающего Евгения Кузнецова", - отмечается в сообщении.

В Федерации подчеркивают, что все трое игроков "Вашингтона" дали свое согласие присоединиться к сборной. "Однако нападающий Александр Овечкин в беседе с тренерами заявил, что всегда приезжал в сборную по первому зову и готов это сделать сейчас, но не хочет подвести команду, так как заканчивал плей-офф на обезболивающих уколах", - говорится в сообщении.