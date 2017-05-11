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Спорт ЧМ-2017 по хоккею

Латвия уступила Швеции и не смогла лишить Россию лидерства в группе на ЧМ по хоккею

Сборная Канады с минимальной разницей в счете взяла верх над национальной командой Франции

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Сборная Латвии по хоккею потерпела первое поражение на проходящем в Кельне и Париже чемпионате мира-2017.

В четверг латвийские хоккеисты уступили соперникам из национальной команды Швеции. Встреча, прошедшая в Кельне, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу шведской команды.

Ранее сборная Латвии не знала потерь и теперь она уступила лидерство в группе А сборной России, которая в этот день победила Данию (3:0). Теперь у сборной России 11 очков. Далее идут США и Латвия – по 9. Компанию в первой четверке этим командам составляет Швеция – 7.

Что касается группы В, то там лидирует Канада – 12 очков. Канадские хоккеисты сейчас выиграли у Франции – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). В первую четверку группы В входят Швейцария (9 очков), Чехия и Финляндия (по 7).

В каждой группе по восемь команд, в плей-офф выходят по четыре.

Помимо Кельна матчи ЧМ-2017 принимает Париж.

Теги: хоккей, ЧМ по хоккею
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