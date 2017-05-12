Мутко назвал открытым вопрос об участии хоккеистов НХЛ в зимней Олимпиаде

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Виталий Мутко надеется, что НХЛ все-таки решит вопрос о возможности участия хоккеистов своих клубов в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее, и российским игрокам, принявшие решение перейти в Лигу, не придется делать выбор, куда они хотят попасть.

"Не думаю, что когда они (российские игроки - ИФ) принимают это решение, то стоят перед выбором: туда или туда. Наверное, они надеются, что будет дана возможность поучаствовать и в Олимпийских играх", - сказал Мутко "Интерфаксу".

Он отметил, что переход в НХЛ - это "личное право хоккеистов, на сегодня это лучшая лига в мире, каждый стремится туда попасть".

Мутко добавил, что НХЛ высказала свою позицию по поводу недопуска хоккеистов своих клубов к Олимпиаде, однако "есть еще позиция профсоюзов и самих хоккеистов".

"Мы видим, что эта тема пока не закрыта. Так, Международный олимпийский комитет заявил, что хотел бы, чтобы хоккеисты участвовали", - сказал он.

Как сообщалось в СМИ, некоторые российские хоккеисты приняли решение этой весной перейти из российских клубов в НХЛ. Однако НХЛ ранее заявила о том, что не пустит игроков своих клубов на Олимпиаду.

Среди игроков, планирующих и перейти в НХЛ, по информации СМИ, Виктор Антипин ("Баффало"), Алексей Береглазов ("Рейнджерс"), Михаил Воробьев ("Филадельфия"), Ярослав Дыбленко "("Нью Джерси"), Андрей Миронов "(Колорадо"), Зият Пайгин (фарм-клуб "Эдмонтона" - "Бейкерсфилд").