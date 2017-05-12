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Спорт

Медведев с пониманием отнесся к желанию атлетов из РФ выступать под нейтральным флагом

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допускает возможность выступления российских спортсменов-легкоатлетов под нейтральным флагом, поскольку спортсмены должны использовать пик своей физической формы.

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"Конечно, желательно, чтобы все наши спортсмены выступали под российским флагом, мы все граждане России, своей страной гордимся, любим ее", - сказал Медведев во время общения со спортсменами, занимающимися в центре легкой атлетики Новогорска.

Он добавил: "Но раз такая ситуация сложилась, я не буду сейчас анализировать, что оправданно, а что не оправданно, в чем политика, а в чем реальные проблемы, но мы должны это учитывать. Я прекрасно понимаю, что у спортсмена свой век, это же физическая форма, которую вы набираете, и она не бесконечная".

"Поэтому если так получается, что вы находитесь на пике формы, то, прежде всего, должны учитываться интересы самого спортсмена", - сказал он.

Кому разрешили выступать под нейтральным флагом

Ранее пресс-служба ИААФ сообщила, что разрешение выступать в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена получили Илья Мудров, Ольга Муллина (оба - прыжки с шестом), Сергей Шубенков (бег с барьерами), Сергей Широбоков, Яна Смердова (оба - спортивная ходьба), Даниил Цыплаков, Мария Кучина (оба - прыжки в высоту).

Сообщалось, что всего в этом году были одобрены 10 заявок и 17 были отклонены.

В 2016 году ИААФ дала допуск Дарье Клишиной (прыжки в длину). Кроме того, разрешение получила информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Юлия Степанова.

В настоящее время российские легкоатлеты не имеют права выступать на международной арене из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на фоне допингового скандала. Такое решение ИААФ приняла в ноябре 2015 года.

Позднее организация разработала ряд критериев, при соответствии которым российские спортсмены могут подавать индивидуальные заявки на выступление на международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. В случае победы на чемпионате мира или Европы в честь россиян, допущенных до старта, не будет звучать национальный гимн и не будет поднят российский флаг.

Теги: легкая атлетика, Дмитрий Медведев
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