Медведев с пониманием отнесся к желанию атлетов из РФ выступать под нейтральным флагом

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допускает возможность выступления российских спортсменов-легкоатлетов под нейтральным флагом, поскольку спортсмены должны использовать пик своей физической формы.

"Конечно, желательно, чтобы все наши спортсмены выступали под российским флагом, мы все граждане России, своей страной гордимся, любим ее", - сказал Медведев во время общения со спортсменами, занимающимися в центре легкой атлетики Новогорска.

Он добавил: "Но раз такая ситуация сложилась, я не буду сейчас анализировать, что оправданно, а что не оправданно, в чем политика, а в чем реальные проблемы, но мы должны это учитывать. Я прекрасно понимаю, что у спортсмена свой век, это же физическая форма, которую вы набираете, и она не бесконечная".

"Поэтому если так получается, что вы находитесь на пике формы, то, прежде всего, должны учитываться интересы самого спортсмена", - сказал он.

Кому разрешили выступать под нейтральным флагом

Ранее пресс-служба ИААФ сообщила, что разрешение выступать в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена получили Илья Мудров, Ольга Муллина (оба - прыжки с шестом), Сергей Шубенков (бег с барьерами), Сергей Широбоков, Яна Смердова (оба - спортивная ходьба), Даниил Цыплаков, Мария Кучина (оба - прыжки в высоту).

Сообщалось, что всего в этом году были одобрены 10 заявок и 17 были отклонены.

В 2016 году ИААФ дала допуск Дарье Клишиной (прыжки в длину). Кроме того, разрешение получила информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Юлия Степанова.

В настоящее время российские легкоатлеты не имеют права выступать на международной арене из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на фоне допингового скандала. Такое решение ИААФ приняла в ноябре 2015 года.

Позднее организация разработала ряд критериев, при соответствии которым российские спортсмены могут подавать индивидуальные заявки на выступление на международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. В случае победы на чемпионате мира или Европы в честь россиян, допущенных до старта, не будет звучать национальный гимн и не будет поднят российский флаг.