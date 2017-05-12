Глава ВТБ Костин вышел из набсовета ХК ЦСКА

При этом в набсовет вошел знаменитый в прошлом хоккеист Павел Буре, выступавший за ЦСКА в конце 80-х - начале 90-х годов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Глава ВТБ Андрей Костин покинул наблюдательный совет ООО "Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА".

Банкира нет в обновленном составе совета, опубликованном на сайте клуба. При этом в набсовет вошел знаменитый в прошлом хоккеист Павел Буре, выступавший за ЦСКА в конце 80-х - начале 90-х годов.

Председателем совета с 2012 г. является Игорь Сечин, руководитель "Роснефти", владеющей столичным хоккейным клубом. Также в его состав входят глава "Интер РАО" Борис Ковальчук, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, совладелец УГМК и "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев, президент "Независимой нефтегазовой компании", экс-глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов, руководитель ФНС Михаил Мишустин и еще несколько ветеранов ЦСКА: президент ФХР Владислав Третьяк, главный менеджер по селекционной работе клуба Сергей Федоров и Борис Михайлов.