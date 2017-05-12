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ЦСКА разгромил "Арсенал" в 28-м туре премьер-лиги

Армейцы занимают второе место, они оторвались от идущего третьим "Зенита", но тот имеет игру в запасе

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА добились победы над тульским "Арсеналом" в домашнем матче 28-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 3:0 в пользу ЦСКА. На 31-й минуте счет открыл Бибрас Натхо (реализовал пенальти), на 41-й и 53-й минутах отличился Федор Чалов.

ЦСКА занимает второе место. Набрав 56 очков, он оторвался на четыре балла от идущего третьим "Зенита" (Санкт-Петербург), но у того имеется игра в запасе.

"Арсенал" занимает 15-е место (24 очка).

Теги: футбол, ФК ЦСКА, ФК Арсенал Тула
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