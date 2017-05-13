Спорт

"Зенит" выиграл у "Крыльев Советов" в 28-м туре премьер-лиги

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" добились победы над самарским клубом "Крылья Советов" в матче 28-го тура чемпионата России. Встреча прошла в субботу в Самаре и завершилась со счетом 3:1 в пользу "Зенита".

Все голы в ворота соперника "Зенит" провел в первом тайме - на 1-й и 8-й минутах отличился Артем Дзюба, на 35-й - Хави Гарсия. Во втором тайме "Зенит" поразил свои ворота: автогол записал на свой счет Бранислав Иванович (55-я минута).

"Зенит" ведет борьбу с московским ЦСКА за второе место в турнирной таблице, которое дает путевку в Лигу чемпионов УЕФА (первое место ранее обеспечил себе столичный "Спартак"). "Зенит" с 55-ю очками за два тура до финиша занимает третье место, отставая на 1 балл от ЦСКА.

Что касается "Крыльев Советов", то самарский клуб занимает 14-е место (25 очков).

Ранее в субботу "Урал" на своем поле в Екатеринбурге сыграл вничью с "Краснодаром" (1:1), а московский "Спартак" уже в ранге чемпиона страны в Перми обыграл местный "Амкар" (1:0).

Теги: ФК Зенит, ФК Крылья Советов
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