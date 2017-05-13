Российский хоккеист Мозякин больше не сыграет на ЧМ-2017 из-за травмы

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российский хоккеист Сергей Мозякин больше не сможет выступить на чемпионате мира по хоккею 2017 года, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) в пятницу.

"Нападающий национальной сборной России Сергей Мозякин не сможет продолжить выступление на чемпионате мира. Причина - травма верхней части тела, при которой нельзя принимать участие в тренировках и официальных матчах", - говорится в сообщении.

"Сегодня утром Мозякин вернулся в Россию, где пройдет курс реабилитации. ФХР и коллектив национальной сборной желают Сергею скорейшего выздоровления и возвращения на лед", - отмечается в сообщении.

Мозякин получил серьезную травму головы в первом периоде группового матча чемпионата мира против Германии 8 мая после того, как его грубо атаковал игрок немецкой команды Патрик Хагер. Позднее Хагер был дисквалифицирован на два матча.